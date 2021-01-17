連江縣空氣品質監測16日下午5時許一度出現「紅色」警示，對所有族群均不健康，今（17日）已恢復為普通黃色等級。（張壽華提供）

大陸冷氣團南下夾帶汙染物質，連江縣空氣品質監測16日下午5時許一度出現「紅色」警示，對所有族群均不健康，今（17日）已恢復為普通黃色等級。對此，連江縣環境資源局長張壽華說，受冷氣團影響，馬祖汙染源多為境外移入，持續呼籲鄉親外出要佩戴口罩。

根據環保署空氣品質檢測網數據，空氣品質較佳區域仍位於台灣東部，連江縣16日下午5時許一度出現「紅色警示」，會對所有人的健康產生影響，對於敏感族群可能產生較嚴重的健康影響。

張壽華說，冷氣團來襲夾帶大量汙染物質，不僅影響馬祖，連台灣本島也受到影響，近年來已建置相關預警系統，一旦空氣品質指標超過100、呈現「橘色」警示，便會透過村里廣播系統、官方網站、學校單位等通知民眾注意。

馬祖本地移動式汙染源約占2％至3％，其餘汙染源多為境外移入，近年來馬祖PM2.5汙染物數值有下降趨勢，但臭氧數據有稍微攀升。

張壽華也提到，今（17日）已恢復為普通黃色等級，可正常戶外活動，但空氣汙染物可能會對敏感族群的健康造成影響，針對有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，必要外出仍應佩戴口罩。

(中時 )