近日大陸南京有一位民眾，發現自己在2013年10月申辦人民幣117萬（折合新台幣約505萬元）的房貸，在歷經了7年的繳納後，本金一毛都沒有少。一查之下，才發現銀行擅自修改貸款合約。

根據《紅星新聞》報導指出，南京的蒲姓男子於2013年10月向銀行申辦117萬元的房貸，為期20年，當時設定本利息平均攤還，每個月固定還款人民幣8092.95元（折合新台幣約34961元），而蒲男也從借款日開始，每個月讓銀行從他的銀行帳戶中扣款，至今已有7年之久。

而在去年11月，蒲男興起想要換房的念頭，計畫查詢一下自己的徵信報告，沒想到，歷經7年的還款，當初借貸的本金絲毫未少半毛，這讓蒲男大感不可思議，因為依照當初商議的還款方式，雖然大部分是在償還利息，但也可以還到少部分的本金，本金不可能都沒有減少的。而在詢問銀行後，發現銀行擅自變更還款方式，變成先償還利息，最後一口氣償還117萬的本金。

蒲男表示自己並沒有同意修改還款方式，而且經過計算後，銀行變更後的還款方式，比原本的計畫還要多還上3至40萬元。而銀行方面表示，當初承辦人員已經離職，現在的接手人員並不清楚狀況，目前仍有待調查。

有律師認為，銀行端既然和借款人簽訂了貸款合約，就應該按照約定的方式提供服務，如果要對合約條款進行變更，應當採取書面約定或借款人認同的其他方式進行討論。如果在借款人不知情的狀況下改變合約，這並不合適也不合法。

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(中時新聞網)