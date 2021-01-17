新北市議員陳明義接獲民眾檢舉新北市五股觀音山疑遭濫墾濫伐，昨（16）天下午空拍勘察，發現在民義路二段及五股坑三段二處，山坡地禿了大塊，一旁仍可待命動工的機具，環保局表示，民義路二段依法施工，而五股坑三段將明日與環保局聯合會勘，查看是否有違規行為。
陳明義表示，五股坑三段的山坡地，去年11月因應樹林焚化廠整建，業者申請作為「廢棄物暫時貯存場」，但未依規定施工，遭環保局廢止設置許可並開罰，但昨天發現，濫墾面積似乎擴大的情形，且植被也未綠化。
而民義路二段的山坡地外面雖有農路水土保持工程公告牌，陳明義說，附近並無耕作農地，何需開路，水土保持卻卻開始大肆破伐，懷疑是想要開路，以非法掩護合法。
農業局表示，民義路二段坡接獲民眾檢舉後，已在11日與17日派員前往查驗，業者依法申請，經查無未依核定計畫施作情形，另要求業者裸露面加強覆蓋、臨時防災設施加強設置及加強施工範圍地界警示標示；而五股坑三段是山坡地是否有擴大濫墾情形，明天將會與環保局一同派員稽查。
(中時 )
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