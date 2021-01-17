議員陳明義昨天空拍發現五股坑三段的山坡地在停工後仍是繼續開墾，否則植被早已長出。（議員陳明義提供／李俊淇新北傳真）

議員陳明義今天再次上山找尋迷航的空拍器。（李俊淇攝）

新北市議員陳明義接獲民眾檢舉新北市五股觀音山疑遭濫墾濫伐，昨（16）天下午空拍勘察，發現在民義路二段及五股坑三段二處，山坡地禿了大塊，一旁仍可待命動工的機具，環保局表示，民義路二段依法施工，而五股坑三段將明日與環保局聯合會勘，查看是否有違規行為。

陳明義表示，五股坑三段的山坡地，去年11月因應樹林焚化廠整建，業者申請作為「廢棄物暫時貯存場」，但未依規定施工，遭環保局廢止設置許可並開罰，但昨天發現，濫墾面積似乎擴大的情形，且植被也未綠化。

而民義路二段的山坡地外面雖有農路水土保持工程公告牌，陳明義說，附近並無耕作農地，何需開路，水土保持卻卻開始大肆破伐，懷疑是想要開路，以非法掩護合法。

農業局表示，民義路二段坡接獲民眾檢舉後，已在11日與17日派員前往查驗，業者依法申請，經查無未依核定計畫施作情形，另要求業者裸露面加強覆蓋、臨時防災設施加強設置及加強施工範圍地界警示標示；而五股坑三段是山坡地是否有擴大濫墾情形，明天將會與環保局一同派員稽查。

(中時 )