北部醫院爆發院內感染，染疫醫師案838除了傳染給護理師女友，還有兩名醫護包括一起在護理站1小時的護理師，以及曾討論患者病情的主治醫師也都確診；此外，確診醫師曾使用的醫師休息室被發現四處有病毒，感染科醫師透露，醫師休息室會出現病毒的背後原因可能出在未確實除汙。

《聯合元氣網》報導，資深感染科醫師顏慕庸表示，醫院感控會將空間分為汙染區、緩衝區及清潔區，當人員從汙染區出來，一定要在緩衝區做好除裝、除汙，才能回到清潔區，醫師休息室理論上就是屬於清潔區。

顏慕庸說緩衝區的除裝、除汙，每個動作間都要用酒精洗手，這樣才能有效阻斷病毒傳播，但若過程中接觸到病毒卻未確實除汙，病毒恐被帶入清潔區，造成後續傳播。

北部醫院爆發院內感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日指出，已對醫院環境進行病毒採檢，結果在染疫醫師（案838）的休息室驗出4個點有病毒，因此另一名共用休息室的醫師已居家隔離。

至於染疫醫師案838的感染源，陳時中說，目前雖然無法100%確認，但經過與自美返台的60歲男性(案812)全基因體序列分析，兩者確認相同，因此研判有非常大的可能性，案838染疫醫師是在照顧案812期間被傳染。

中山醫大兒童傳染科主任謝宗學，在臉書引述新加坡學者在美國醫學會雜誌發表的論文指出，接觸傳染是病毒傳染的主要途徑，而且環境中處處存在肉眼看不到的間接傳染，尤其負壓病房內病人可能接觸到的位置，包括器物、設備，甚至聽診器，未消毒前幾乎都沾有新冠肺炎病毒。

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(中時新聞網)