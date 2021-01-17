近期有大陸男子玩交友軟體，雖然成功約出3位女生，但這三名女性都將男子帶到同一間酒館碰面，而且專門點高價的酒水。經過當地媒體調查後發現，這是一個有規模的詐騙結構，當地警方也表示有不少人受害。

根據《網易新聞》報導指出，長年在西安土門工作的小華（化名）想要找尋結婚的對象，於是開始接觸交友軟體。而他後來成功的約到1個女生，這位女生在與小華初次見面時，就將小華帶到一個隱密的酒吧。一進去就送上一瓶酒、一盤瓜子、一盤水果。而小華發現，眼前的女子並沒有像在軟體上那樣的活絡，根本聊不起來，於是萌生離去的念頭，沒想到店家所送上來的東西，竟然要價人民幣1888元（折合新台幣約8156元），小華在無奈之下，只能咬牙支付費用。

後來小華又在交友軟體上遇到另外一名女子，當女子提議到在相同的地點碰面時，小華開始警覺了。而實際碰面後，發現該名女子又計畫要將小華帶到上次那個隱密的酒吧中。這次小華就假藉有事先行離去，並沒有像上次那樣受騙上當。

直到第三次，小華在交友軟體上與女生約碰面時，女生又再次提議在相同地方約會，小華這次直接聯繫媒體跟監，而記者也目擊到，當小華說早已抵達約定地點時，女子雖然聲稱正在趕來路上，但實際卻早已在附近角落窺探，而隱密的酒吧中，也出來一位神秘的男子跟在女子的身後。

而兩人碰面後，女子把小華帶到同樣的酒吧中，並且直接點了一個上千元的套餐，小華見狀就強行離開酒吧。離開酒吧後，剛剛那名神秘男子，還跟蹤了小華一段路。而記者也發現，這間酒吧疑似找女子設局，在交友軟體上拐騙「朋友」上門做高額消費，記者也看到不少男子成雙結隊、歡欣鼓舞的進門，但是卻是一臉苦悶、心情不悅的表情離開酒吧。

後來調查才知道，有業內人士表示，這是俗稱的「酒托」，女生只要長的漂亮就能當酒托，之後會有專門的團隊使用酒托的照片在交友軟體上找目標，找到目標後便展開熱情的聊天攻勢，接著會聯繫願意配合的店家，讓酒托與男子碰面後，帶著男子去指定店家進行高額消費，以此從中牟利。

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(中時新聞網)