車隊出發前，團隊放起祝賀鞭炮，場面熱鬧。（黃婉婷攝）

「心中的大石頭都放下了！」桃園市議員王浩宇罷免案16日通過，總部為感謝支持者力挺，今日發起車隊掃街謝票，沿途民眾也紛紛搖下車窗，對志工比大拇指表肯定。罷王總部執行長、信義里長邱仁德受訪表示，團隊靠貪食蛇車隊激起聲量，謝票也用同個方式，讓中壢大街小巷都能感受到總部的感激。

罷王謝票活動今下午一時展開，數十台機車應聲集結，志工們穿上熟悉的背心，車上插滿旗幟，出發前還點燃祝賀鞭炮，炒熱現場氣氛，路過的駕駛也搖下車窗，為甫打完勝仗的總部按讚。

邱仁德表示，相比昨天，眾人心情都愉快不少，過去靠著車隊吸引目光的他們，謝票也決定採取同樣方式，有始有終。未來總部會將房子還給房東，團隊也會回歸日常，並無特別其他計畫，因為團隊宗旨就是「罷免王浩宇」，階段性目標已達成，也歡迎志工到信義里做環保，為地球盡一份力。

媒體問及今昨掃街的心情，志工直呼「爽度差太多」，搞笑地說「中壢人的智商測驗終於過了」。另名志工感性地說，這陣子眾人神經繃得很緊，畢竟罷免之路箭在弦上，但她認為，倘若民主進程未能經過陣痛，往後道路會更加艱辛，恭喜團隊總算達到指標性任務，相信日後定能拋磚引玉，將人民聲音傳達出去，提醒政治人物應更加親民。

(中時 )