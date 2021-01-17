我國今天又新增一名本土個案，為案八五六，是一名醫師，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，案八五六的感染源疑為案八三八，兩人曾在病房內討論患者病情，疑為當時接觸染疫，此外指揮中心也坦承，住院醫師值班期間難以維持分艙分流措施，「白天還可以，但夜晚值班時就會人力不足需要跨科」，對此陳時中也允諾檢討。

陳時中表示，案八五六當時是因有病患喉嚨出現異物卡住的情形，之後向案八三八醫師求助，兩人就在病房內討論病患病情，疑為當時傳染，但陳時中強調，2人當時一人帶著N95口罩、外科手術口罩，但最後還是不幸感染。

北區指揮官黃玉成坦言，案八三八是在十日值班，由於當時是晚班所以較無法落實院內的分艙分流措施，因此才會出現在一般病房與案八五六討論，陳時中則指出，此事件凸顯國內感染科專責醫師人數不足的問題，目前是先請鄰近的醫學中心派人協助，將來會考慮增加感染科人力，但若疫情恢復平穩，又會出現人力過剩的情形。

(中時 )