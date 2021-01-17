台東縣成功鎮信義國小這學期校訂課程「我的校園野菜紀錄」，學生除了認識、紀錄野菜，回家後也能家人探討野菜文化，學習同時促進親子關係。參與的謝松齡老師說，期許孩子不要「只有血統沒有傳統」。圖為孩子描繪野菜紀錄。（蔡旻妤攝）

台東縣成功鎮信義國小這學期校訂課程「我的校園野菜紀錄」，學生除了認識、紀錄野菜，回家後也能家人探討野菜文化，學習同時促進親子關係。校長廖允伶說，阿美族人是採集藥草、野菜的專家，孩子卻未必熟知這項技能。參與的謝松齡老師說，期許孩子不要「只有血統沒有傳統」。

信義國小課程串聯防災教育、民族教育，校園中的野菜多達10餘種，課程中，學生在校園及部落學習辨別野菜，運用平板拍攝，並結合3、4年級學習到的植物觀察課程，細膩描繪野菜的根、莖、葉特色。

此外，學生回家與家人討論常吃的野菜、烹調方式等並記錄下來，於課堂中發表成果。學生邱翔宇說，奶奶說家裡有種地瓜葉，會跟撿拾到的蝸牛一起煮湯，吃起來甜甜的，地瓜葉很營養、能排毒抗癌，也叫長壽菜，花有點像牽牛花、果實像綠色的葡萄。

「怎麼能把重要的生活智慧給丟了？」廖允伶說，當地居民以阿美族居多，他們是採集藥草、野菜的專家，孩子雖生活在部落，卻未必熟知這個技能，在環境變遷、容易購買食材的現今，期望培養孩子在面對災難時，能運用現有環境生存的技能。

參與備課的謝松齡老師，也是阿美族人，他表示這學期首次實施課程，希望未來由低年級開始規畫課程，逐步深入探討野菜文化，期許孩子不要「只有血統沒有傳統」。

校長廖允伶說，除了認識阿美族人的生活智慧，野菜不需要噴農業、在逆境中求生，孩子也能向植物學習不屈不饒的精神；下學期規畫邀請部落族人到校園，教授阿美族傳統生活智慧，並認識野菜的飲食文化。

(中時 )