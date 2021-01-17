在門庭種植龍眼、麵包樹及毛柿，是阿美族的立家傳統，位於台東縣成功鎮都歷部落的信義國小，以當地部落文化「立家三樹」之一的「毛柿」發展校訂課程「信義新『柿』界」；盼能讓孩子透過觀察、體驗、實作與呈現，找回對土地的關懷與自身文化的價值。

毛柿在部落中象徵「家」的意涵，族人逢女兒出嫁，會送1把用毛柿製成的梳子，同時也用來製作頭目使用的權杖；毛柿具高經濟價值，然而卻逐漸遭砍伐換取金錢，如今部落的毛柿數量越來越少。

透過觀察、體驗與實作，學生從認識毛柿、野菜等民族植物，探索土地與自身文化的價值，也讓孩子到社區做踏查、訪問，拍攝紀錄片等，藉此瞭解環境的變遷與危機，進而省思、付諸行動。此外，學校自2018年加入教育部防災校園建置計畫，也特別將阿美族傳統智慧融入防災備災知能，深入社區推廣。

信義國小校長廖允伶表示，毛柿乘載著阿美族文化、精神與智慧，學校以此為啟發，省思課程與生活的連結，發展校訂課程，聚焦在地生態、人文及環境永續，融入各領域學科。

廖允伶說，許多傳統智慧對部落族人來說可能習以為常，但卻是現今孩子最缺乏的部分，為使課程更完善，學校將持續深化與鄰近部落的連結，下學期將邀請部落長輩進到校園，推動老幼共學，將老人家的傳統智慧傳承給下一代。

(中時 )