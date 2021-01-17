去年2020年被暱稱為「惡靈惡靈」，足見對全世界來說，這一個寒暑相當難熬，當然如今尚未緩解的新冠肺炎疫情全球性爆發，無疑是最讓人感到憂心的大事件，甚至許多名人的離開，也讓人悲傷，而對AV界來說，這些年掀起引退潮傷透粉絲的心，達人一劍浣春秋也表示，要說這圈子2020年最遺憾，莫過「年長者最愛AV」松下紗榮子的引退。

北海道出身的AV女優松下紗榮子是1990年9月出生，今年正好30歲，她2015年AV出道，當時公司表示她是大型航空公司退役空服員出身，仍以禮儀講師為本職，拍成人片只是她的副業，以「副職AV女優」的稱號，成了知名片商「SOD」的専屬女優。

松下紗榮子25歲出道時，165公分身型修長，還有F罩杯超有料身材，同時五官優雅，這樣的組合立刻受到廣泛關注，在圈內耕耘3年後，2018年松下紗榮子在日本電商網站《FANZA》(前DMM.R18)公布的資料統計中，拿下最受年齡層45歲以上觀眾歡迎的AV女優排行榜冠軍。

只是她自去年4月起，就一直沒有推出新片，一劍浣春秋透露，原東家也表示跟松下紗榮子慰留溝通無果「當她引退了也可以」，但仍是有許多人在期待這位暗黑女神復活，但結果是殘酷的，松下紗榮子沒有復活，但有新局再開，劍大表示她的新身分，看起來實在不太容易。

有日本影迷找到松下紗榮子的私人IG，發現女神如今的名號是「自然派美容家NORIKO」，還開了YT頻道教大家保養密技，就她的說法，是自己自小嚴重過敏，成年後因為工作壓力而讓狀況加劇，所以努力學習生化學、免疫學、營養學、農業等，如今希望將所學貢獻給社會，所以開YT頻道，一劍浣春秋說，松下紗榮子也接受線上講座的邀約，以前當女優時她不玩社群、不辦活動，但現在擺脫所有過去的職業，在做著自己喜歡的事情，展現嶄新的自己，也可能是最真實的自己。

松下紗榮子YT頻道影片

(中時新聞網)