女星崔佩儀當年因入圍高雄港都小姐，讓她打開知名度，崔佩儀因此獲得進演藝圈的機會，她隨後以演出電視劇《花系列》走紅，崔佩儀最近則登上節目回憶，當年自己爆紅時，她為了抓住機會，什麼工作都想要接，不過崔佩儀下秒卻說，她在舞台上被觀眾拍裙底風光，崔佩儀也不禁感嘆：「你還是要笑笑，為了要賺錢，沒辦法」。

崔佩儀在電視劇《花系列》演壞女人和富家千金走紅，讓她演藝事業攀上巔峰，崔佩儀因此也獲得許多工地秀、選舉秀等等的表演機會，崔佩儀在節目《命運好好玩》提到，她當年為了抓住機會、什麼工作都接，當年身為演員的她，穿上小禮服就登台唱歌。

未料，崔佩儀卻發現，台下有觀眾拿著相機，在拍她的拍裙底風光，但就算崔佩儀知道被偷拍，卻也沒辦法吭聲，崔佩儀說：「工地秀老闆請你來，你就是要讓大家開心，所以就算他怎麼樣、拍你不雅的照片，你也不能說『欸你在幹嘛』馬上在台上翻臉，你還是要笑笑」，崔佩儀坦言，當年真的接了很多不想要的工作「可是為了賺錢，沒辦法」。

崔佩儀自揭曾被拍裙底風光。（圖／取材自命運好好玩 官方頻道Youtube）

而因演壞女人闖出名號的崔佩儀，還曾被媽媽勸她不要再演壞女人了，如今崔佩儀以能選擇自己想要的工作了，同時，崔佩儀也接下八點檔、飾演賢妻良母的角色，也讓崔佩儀直呼：「很不一樣的我」。

【精華版】賺錢被迫洩春光 崔佩儀從良領悟這件事

(中時新聞網)