陸媒引述知情人士透露，寶獅雪鐵龍（PSA）與飛雅特克萊斯勒（FCA）合併組成的新集團Stellantis有意在大陸成立一家新合資公司，目前正和大陸國企奇瑞汽車等公司展開談判。

第一財經報導，知情人士指出，Stellantis集團有意在大陸成立一家絕對控股的合資公司，目前談判的持股比例為75％，業務範圍包括商用車、乘用車、新能源汽車等。知情人士透露，Stellantis集團至少和奇瑞汽車、廣汽集團展開接洽。

Stellantis集團16日正式成立，擁有飛雅特、瑪莎拉蒂（Maserati）、Jeep等14個品牌。報導稱，Stellantis集團最快將於一到兩周後宣布新的全球戰略。Stellantis集團可能會仿效雷諾、日產、三菱聯盟，採取「引領者—伴隨者」的合作模式，在全球不同的區域市場，寶獅雪鐵龍、飛雅特、JEEP等品牌各自側重於其核心區域。

值得注意的是，PSA與FCA目前大陸業務疲弱。其中，長安PSA已註銷，工廠出售給寶能汽車。東風汽車和PSA的合資公司：神龍汽車於2016年後步入斷崖式跌勢，其2020年銷量只有4.36萬輛。

廣汽集團和FCA的合資公司：廣汽菲克2020年銷量只有4.05萬輛，年減45.18％。而神龍汽車和廣汽菲克在大陸累計產能約120萬輛，即目前產能空置率逾90％。

(工商 )