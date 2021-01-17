湧言基金會主辦的「2021湧言盃公益慢速壘球賽」16、17日在高雄熱鬧開打，其中最受矚目的閃亮之星棒球隊與民代合組的湧言台灣隊17日於立德棒球場進行公益邀請賽，並找來高雄市長陳其邁與盲人鋼琴家王俊傑一同擔任開球嘉賓，為活動揭開序幕。

此次湧言台灣隊由綠營的民意代表組成，總教練則由前兄弟象球星「假日飛刀手」陳義信出任，陣中除了有立法委員王定宇、趙天麟、陳柏惟，還有高雄市議員江瑞鴻、林智鴻、黃文益等人，更籌組湧言應援啦啦隊進行開場表演，為自家球隊加油打氣。

而閃亮之星更是眾星雲集，除了有演藝圈2為大咖澎恰恰、許效舜領軍出戰，球隊教練團陣容更是堅強，由現任味全龍教練張泰山、中信兄弟現役野手林智勝擔任球隊教練，有2位中華職棒前後期的指標球星帶隊征戰，讓球賽增添更多火花，也是此次公益賽的一大看點。

有趣的是，球賽還沒開始，陳其邁致詞時就先直接宣布閃亮之星隊獲勝，讓全場哈哈大笑，陳其邁表示，湧言隊勇氣可嘉，但是志在參加，也拜託閃亮之星隊手下留情，給湧言隊留些面子，術業有專攻，湧言隊留在國會好好打拼，要打球還是要看閃亮之星表演，也特別感謝閃亮之星到溫暖的高雄以球會友。

(中時 )