台中市運動局舉辦守門員指導班，今日在太原足球場開課。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市太原足球場是經過認證的人工草皮足球場，台中市政府運動局推動一系列多元且適合各年齡層、性別、世代的足球運動熱區計畫，17日舉行守門員指導班、足球社練習等活動，讓不同年齡層民眾參與足球運動，深化對足球運動的了解，並提升市民參與運動機會及養成規律運動習慣。

運動局表示，太原足球場在1月份首先推出多元性運動指導及體驗課程，於1月14、21、28日晚間6時30分至8時40分，辦理足球技術班及單眼入門攝影與運動攝影，1月17、31日上午9時至11時，辦理守門員指導班、足球社練習；透過足球技術指導、體驗等活動，型塑太原足球場成為台中市特有的運動熱區。

運動局指出，「足球運動熱區計畫」由教育部體育署指導，運動局及台中市女子足球協會共同辦理，今年運動熱區除延續運動防護及貼紮、幼童足球、足球單眼入門攝影與運動攝影等課程主軸外，更加入家長足球有氧運動體驗班，讓到場陪同的家長與孩子一起參與體驗，並依照各年齡層需求設計專屬課程，達到健康身心的目的。

運動局為市民朋友們帶來更加多元的體育活動（如球類社區聯誼賽、水上運動及單車運動等），鼓勵民眾加入運動熱區系列活動、享受健康生活，提醒民眾入場時均需遵守佩戴口罩與量測體溫。

(中時 )