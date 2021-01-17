港星張柏芝在2018年無預警產下兒子「Marcus」，讓她的感情狀態引發關注，不過一舉一動備受矚目的張柏芝，日前卻被網指身材發福，微凸的小腹看起來疑似有喜，張柏芝事後則強調，其實自己就是老了、跟懷孕無關，不過在張柏芝近日出席活動的照片中，以一襲金色薄紗、貼身禮服亮相的她，也讓真實身材全曝光。

張柏芝2011年與謝霆鋒離婚後，她帶著一對兒子「Lucas」和「Quintus」生活，不過張柏芝卻無預警在2018年生下第3個兒子「Marcus」，雖然張柏芝沒有公布「精主」身分，但她仍樂當3個孩子的媽咪，不過張柏芝近期卻因身材發福、小腹異常隆起，而被網傳她是否肚皮有喜。

事後，張柏芝也跳出來回應，表示她已經生了三胎，大方認了自己就是已經老了，跟懷孕無關，至於張柏芝的身材發福，她也強調，純粹就是因為身體狀態老了、新陳代謝變差，不過張柏芝沒有因此很在意自己的身材，僅表示：「我更在意自己是否笑得真實、活得自在」，回應相當高EQ。

張柏芝一個側身、手插腰的動作，讓她前凸後翹的身材曲線全都露。（圖／取材自張柏芝工作室微博）

張柏芝撇開發福、肚皮有喜的紛擾後，她日前以一襲金色薄紗花裙出席活動，袖子、裙擺的薄紗設計讓張柏芝狂噴仙氣，而40歲的張柏芝仍舊可以駕馭這一襲貼身禮服，她的小腹平坦，而張柏芝一個側身、手插腰的動作，更是讓她前凸後翹的身材曲線全都露，說張柏芝是美魔女更是不為過。

(中時新聞網)