女星「雞排妹」鄭家純長相甜美，還擁有不科學的傲人身材，加上她一向敢說敢言，又有商業頭腦，自創個人情趣品牌，因此吸引不少死忠粉絲，雞排妹時常在IG分享日常生活，日前她透露收到瘋狂粉絲的騷擾訊息，也不甘示弱地以「私密照」回擊，令人看傻了眼。

雞排妹16日在限時動態曬出一張對話截圖，只見對方先打招呼，接著就單刀直入地問，「我喜歡色色的女生，有色的影像嗎？」而雞排妹也很有誠意地回覆一張「大鵰照」給對方，並在限時動態寫道，「ㄏㄏ，X照派上用場！」出奇不意的反擊頓時讓粉絲都樂壞。

事實上，雞排妹因為作風大膽，先前就常被酸民攻擊賣肉，「只剩炒作性愛...」、「她開始賣肉、說腥羶色後，我就退追了」，然而粉絲也積極護航，「她飛機杯賣翻耶」、「賺錢賺到爽翻了」、「人家錢賺的比你多，你只能在這敲鍵盤」、「她懂得用名氣賺錢，你呢？」

雞排妹上傳照片反擊。(圖/翻攝自雞排妹IG)

雞排妹最近因工作事業忙翻，除了要忙演藝事業，還有副業要顧，「忙抓住機遇，開創新領域」，因此不只忙到完全沒空理會酸民，「那種等級還入不了眼，怎麼可能有感覺」，甚至沒有性生活，還瘦到「奶縮水失守D」，讓粉絲們十分擔心她的健康狀況，「事業重要，身體更重要，家純要保重身體啊」。

(中時新聞網)