台中27歲「5寶爸」江姓男子，去年平安夜因沒錢讓女兒看病，上網賣嬰兒車，籌孩子醫藥費傳開，有好心老闆提供工作機會，於是江男兼2份工作，但上班5天後卻生病，原因是每天只睡3小時，又遭網友酸爆，17日現身說明指出，近來感冒發燒請病假，並決定洗車場工作先提出辭職，年後再規劃其他工作。

江姓男子說，他身兼防水工程及洗車場工作，這2份必須要很有體力，可是他1天工作18小時，回家還要忙小孩，「僅睡3小時」其中防水工程要爬高，擔心近來感冒頭暈萬一跌落就不好了，所以目前會先把防水工程工作做好。

台中行善團長張茗富說，五寶爸也是為了家中妻小，考慮自身的能力及狀況提出辭職決定，也希望各界不要再關注他的生活，讓他能平靜的養家，認真在工作上。

江姓男子指出，他的媽媽因毒品案入獄去年4月入獄服刑，將獲假釋資格將出獄，屆時可幫忙帶小孩，他和太太全力工作養孩子，改善生活，至於積欠的27萬元機車罰單，會努力工作分期攤還。

(中時 )