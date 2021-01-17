前總統陳水扁（中）為專訪無患子業者，日前特地參訪台南安定古寶無患子公司，董事長王高榮與夫人開心與陳水扁合影。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

前總統陳水扁的母親陳李慎15日病逝，享耆壽94歲。扁家雖預定17日中午在台南柳營祿園舉行告別式，但陳水扁早上仍按照既有行程，前往主持電台節目。該集來賓分享，談及與扁媽的點滴，阿扁一度眼眶泛紅，最後忍不住淚灑播音室，並於節目結束後，急奔靈堂送母親最後一程。

台灣知名清潔大廠、台南安定古寶無患子董事長王高榮17日上午接受陳水扁專訪，分享當初投入無患子研發的辛苦點滴，及創業過程的甘苦。王高榮會後轉述，自己19年前投入鑽研無患子時，扁媽也曾來參觀，還拍照留念，談及此處時，陳水扁突然眼眶泛紅、忍不住流淚，但隨即整理情緒、繼續訪談。王說，阿扁展現真性情，令人動容，「總統（指陳水扁）對扁媽真的很孝順。」

王高榮指出，節目進行時，阿扁相當客氣，並向他說，這是新節目的第3集，謙虛表示一切仍在學習中。王高榮還透露，為進一步認識無患子，陳水扁上周還曾赴廠區參觀；而不到一周扁媽驚傳過世，王高榮原以為節目會延後，電台人員也說可錄影處理，但陳水扁認為「公歸公，私歸私」，不想讓電台作業困擾，因此婉謝電台請假建議，堅持照原來時段上節目。

(中時 )