大陸浙江一名23歲的女孩兒，去年剛從長沙的大學畢業，有著一頭過肩長髮及一雙明亮動人眼睛的她，平時喜歡自拍，有一天她接獲了一通電話後，竟開尺不停增重。

據《彭湃新聞》報導，這名叫做余悅琴的女孩3個月前接到長沙市紅十字會的電話，提及她的造血幹細胞和一名血液病患者初步匹配成功。當時，余悅琴以為是詐騙電話騷擾，以工作為由，拒絕這通電話。

不過掛斷電話後，余悅琴這才回想起在長沙念大學時，曾加入中華骨髓庫，她便趕緊回覆杭州市西湖區紅十字會，表達願意捐贈造血幹細胞。不過，愛美的余悅琴是屬於纖瘦的體型，要進行幹細胞捐贈，必須增重到一定標準，讓她心裡陷入掙扎。

余悅琴有著一頭過肩長髮及一雙明亮動人的大眼睛。（圖／翻攝澎湃新聞）

一部分原因是她的工作地點人手短缺，加上自己也才工作半年，若是要捐贈就要請15天的假，她在考慮過後向主管提起這件事，沒想到主管的回覆讓她徹底安了心，「你不要擔心，這是你們當下年輕人的社會責任。我給你批假，你放心去」。另外一個因素則是體重僅48公斤的她，必須努力增重，余悅琴表示，要增加飯量和吃宵夜，半個月增加近5公斤，「我都不敢承認我這麼能吃，不過我有信心，之後肯定會瘦回來的」！

余悅琴為了捐獻造血幹細胞，從48公斤增重至53公斤。（圖／翻攝澎湃新聞）

從進入醫院開始，余悅琴5天內打了14針，從促進幹細胞到達外周血，到真正開始採集幹細胞，兩隻手臂扎著牙籤般粗細的針頭，直到240毫升的造血幹細胞混懸液從她的血液中分離出來放進保溫盒，才順利完成這場接力賽的前半段。

23歲女孩半個月增重5公斤，她卻說：我願意！（圖／翻攝澎湃新聞）

她事後在微信的朋友圈裡寫道，「2020年是很不尋常的一年，疫情之後，我覺得沒什麼比一個人健康活著更重要。茫茫人海中，我只是短暫地付出就可以讓一個人健康地活下去，讓一個家庭回歸安寧，讓他們繼續做父母的兒女、孩子的父母、朋友的朋友、工作的搭檔，我願意，去做呀」。

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(中時新聞網)