劉時豪在擴編選秀中被味全龍挑中，離開樂天桃猿後前隊友們都很不捨，尤其投捕搭檔陳禹勳是好友，將要從隊友變成對手讓劉時豪百感交集，不過他笑說如果真的對到樂天桃猿，猜測自己在蹲捕時陳禹勳會在場邊鬧吧。

劉時豪與陳禹勳兩人從業餘合庫時期就是好友，之後一起踏進職棒，好交情維持多年，談到未來對決樂天桃猿會變成關注焦點，劉時豪表示，「沒有預設立場。」

「像富邦的（蔣）智賢他們也曾轉隊，之前有想過他們的心情如何，等到我真的遇到後，對上前東家還是會用正確心態面對他們，一開始可能會有說不上來的感覺，心裡會有些激動。」劉時豪今日穿著味全龍球衣參加接棒未來迷你棒球活動，新球季最快3月底就會回熟悉的桃園球場對上前東家。

劉時豪與陳禹勳認識7、8年，不過鮮少有交手機會，僅有分組比賽對決過2次，劉時豪回想後表示自己沒從陳禹勳手中敲出安打，兩人個性愛玩，劉時豪認為屆時在球場相見會很有趣，「他都丟第9局，可能我上場蹲捕他會在旁邊鬧我，或是在旁邊互相對看、比手語。」

(中時 )