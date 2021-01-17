衛福部長陳時中昨深夜自爆上周五曾因發燒接受新冠肺炎採檢，最後確認結果為一般感冒病毒，今指揮中心表示，由於部長符合公費的社區監測通報採檢條件，因此當時就直接由實驗室處理，但陳時中也說明，自己目前還沒研究到這一塊，「但若有需要由我自己付，也是沒問題。」

陳時中昨自曝曾兩度接受採檢，其中一次是在上周五，遭專家質疑有發燒症狀採檢者不應出入公共場所，卻還親自開記者會簡直是帶頭違法，對此陳時中強調，自己所染的為小感冒，現在應該沒太大問題，而且自己也有維持好安全的距離，以及戴口罩，加上這是職責所在，因此還是要跟大家說明清楚。

相較陳時中可以符合資格的輕易接受採檢，北部某醫院醫師就傳出欲申請採檢遭刁難，對此北區防疫指揮官黃玉成指出，現在該醫院對擴大採檢的條件已放寬到「家人認為有採檢必要」即可採檢，因此應不存在這類狀況，陳時中則補充，該醫院應會做出後續動作給予採檢。

另外，近日也有民眾反應自費採檢費用太高，條件嚴苛，陳時中說明會研議再度調降，發言人莊人祥也指出，自費採檢不一定需要符合通報定義，也就是不用出現症狀即可採檢，價格上以部立醫院來算的話普遍是五千元。

(中時 )