合歡山湧車潮 武嶺回堵3公里 部分車輛逆向插隊險象環生（翻攝 臉書社團 合歡山賞雪機動團）

不要再來了！合歡山今天（17日）雖然沒有降雪，但湧入大批想要上山看殘雪的民眾。車陣從昆陽一路綿延到武嶺長達3公里，最高海拔公路變成「最高海拔停車場」，還有車主惡意闖入逆向車道插隊，險象環生。公路總局呼籲用路人，晚間7時起翠峰至大禹嶺路段將實施預警性封閉。

在上一波寒流期間，降雪明顯的合歡山，下午氣溫約在10度左右，並未下雪，但是民眾上山追殘雪的熱情不減，上午開始上山車流就明顯增加，台14線省道到了下午3點仍然有大批車潮排隊要上合歡山，車陣綿延從指標29K的昆陽一路塞到31K的武嶺亭，長達3公里的路段因為壅塞，車流行進緩慢。讓這段最高海拔公路變成「最高海拔停車場」。

合歡山湧車潮 武嶺回堵3公里 台14線成最高海拔停車場（翻攝 公路總局即時影像）

部分駕駛人不耐久等，乾脆開車闖入對向車道逆向行駛，然後找空檔插隊前進，險象環生，並遭到其他車主拍下照片PO文痛罵「超沒水準」。也有部分遊客，看到塞車動彈不得，乾脆下車步行超過2公里走上武嶺亭欣賞美景，然後再步行下山。

由於晚間氣象資訊顯示，合歡山上氣溫將持續下滑，同時降雨機率大幅增高，公路總局表示，考量合歡山路段夜間氣溫偏低，部分路段結冰未融，將從今日（17日）晚間7時起至明日（18日）上午7時止，針對台14甲線18K翠峰至41K大禹嶺路段實施預警性封閉。請民眾多加注意。

(中時新聞網)