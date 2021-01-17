台中市府動保處17日表示，南屯區一家夜店外第羊駝經派員稽查，今早羊駝已帶離原飼養空間，後續將函請飼主到案說明去向。（盧金足攝）

南屯區一家夜店開幕出險招吸客，引發警方與市府動保處緊盯是否涉違法，警方擴大臨檢，強調不容挑戰治安。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯區一家新開張夜店，竟在開幕時疑似以有「草泥馬」之稱的羊駝攬客，引發網友質疑是否涉及虐待動物，市府動保處17日表示，今日上午再派員稽查，羊駝已帶離原飼養空間，後續將函請飼主到案說明去向。

南屯區這家數度以遊走法律邊緣祭出險招，藉以引發酒客注意的夜店，雖然獲得眼球效應，拉高知名度，但警方與市府動保處也緊盯是否涉違法，警方擴大臨檢，強調不容挑戰治安，不能對動物造成傷害。

台中市動保處長林儒良指出，昨晚與市府相關局處至夜店聯合稽查，已掌握飼主身分，初步了解羊駝飼養於有遮蔽的乾淨獨立空間，未受到傷害。

林儒良強調，羊駝原先的生活環境為草原或是牧場等區域，並不適合進入吵雜、聲光效果強烈環境，而且稽查時查出有飲水不潔等情事，已依《動物保護法》第5條規定要求飼主限期改善。

動保處今日再派員稽查，羊駝已被帶離夜店外的原飼養空間，但後續將函請飼主到案說明去向，保障羊駝的安全與生態環境。

動保處表示，飼養動物應尊重動物習性，提供合適飼養環境，若造成動物不適經勸導仍未改善，可依《動物保護法》第30-1條處3000元至1萬5000元罰鍰。

此外，若涉及故意傷害動物致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可依《動保法》第25條最高處2年以下有期徒刑併科20萬元罰金。

(中時 )