美國總統當選人拜登將在20日就職，而拜登上任後的台美關係將如何發展，也成為各界關注的焦點。拜登核心幕僚、哈佛大學教授艾利森（Graham T. Allison）表示，拜登政府不會承認台灣獨立，而他還指出，對拜登政府而言，最大的挑戰是如何去構思出有別於以往的新的兩岸政策。

根據《TVBS》報導，艾利森受訪時表示，拜登總統對一個中國是毫無疑義的，他知道世界上只有一個中國，而這個中國的首都在北京。艾利森還指出，台灣這個獨立國家並不存在，而美國也不會承認台灣獨立。同時，對拜登政府而言，最大的挑戰在於能否構思出新的兩岸方案，而不是拘泥於一國兩制，因為一個中國兩種制度的情況已經走到盡頭。

對此，前陸委會副主委黃介正則認為，美國很明顯是要走向模糊的方向，但模糊並不代表美國沒有堅定的立場，他指出，拜登任命的官員和幕僚，如將出任出任白宮新設「印太事務協調官」的坎貝爾等人，並不是傳統的「中國通」，而是屬於會比較傾向從美國的實質利益去思考兩岸問題的「戰略學派」。

此外，受到美方防疫和維安考量的影響，我國至今仍未拿到參與典禮的「門票」。外交部今(17日)表示，我國政府會視美方就職典禮規劃情形，以適當方式對美國新政府表達我方的祝賀。

(中時新聞網)