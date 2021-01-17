（17:50更新，補充戰果）YONEX泰國羽球公開賽今天進入決賽日，稍早寶島男雙組合王齊麟／李洋先摘下冠軍，隔了一場女雙決賽後，換女單決賽登場，世界球后戴資穎單挑西班牙奧運金牌名將馬琳（Carolina Marin），馬琳今天發揮得相當強勢，讓小戴打得相當辛苦，甚至關鍵時刻發生發球失誤，最終小袋9比21、16比21落敗，屈居亞軍。

這場在泰國曼谷舉辦的世界羽聯（BWF）世界巡迴賽超級1000大賽，是戴資穎去年3月全英羽球公開賽封后之後首場國際賽，前4場小戴都是直落二過關，一場比賽最長也有37分鐘，不過今天決賽對上馬琳，主播、球評發現比賽中小戴可能身體有點不適，或許稍微影響了她的狀況，雖然小戴努力做出調整、改變打法，馬琳兩局比賽還是都能保持領先，第2局尾聲小戴更發生整場比賽個人第一個發球失誤，讓馬琳出現冠軍點，進而收下冠軍。

目前世界排名第6的馬琳去年賽季沒有進帳冠軍，上次在超級1000系列奪冠是2019年9月VICTOR中國大陸公開賽，當時決賽對手也是戴資穎，而雙方目前生涯累積16次交手，小戴9勝7敗略佔上風。

因為新冠肺炎疫情尚未受到控制，BWF和泰國羽球協會安排了在泰國曼谷連三周連打三項賽事，第一站是今天落幕的YONEX泰國公開賽，接著是後天（19日）開打的豐田泰國羽球公開賽，再來是年終總決賽，連續出賽對於選手體能也是很大考驗，但能夠有比賽可以打就是幸福，選手們也都努力克服所有挑戰。

(中時 )