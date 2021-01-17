台南市政府水利局投入600萬元經費，替南市溪北地區14處移動式抽水機「蓋房子」遮風蔽雨，希望能替抽水機延壽，提高使用效率。（台南市政府水利局提供／莊曜聰台南傳真）

為了治水需求，台南市政府在溪北地區設置不少移動式抽水機，但長久下來容易因日曬雨淋影響功能，尤其是沿海地區，受到帶有鹽份的海水及海風侵蝕，故障機率較高，南市府水利局盤點14處移動式抽水機站點，花費600萬元搭建機房，讓抽水機「住房子」，日前全數完工，在遮風蔽雨下，可望延長抽水機壽命，降低故障機率及維修支出。

南市府水利局指出，每年秋冬枯水期就是進行治水工程的好時機，台南市長黃偉哲指示針對溪北易淹水地區，全力增建抽水機房，在5月汛期到來前做好部署，讓移動式抽水機組在雨季及汛期間發揮功能。

水利局水利新建工程科提到，溪北地區不少移動式抽水機組因日曬雨淋，影響抽水功能，部分布設於沿海地區，因長時間抽取海水及受到海風吹拂，抽水機組容易鏽蝕損壞，因此籌措600萬元，辦理包括學甲、下營等14處抽水機房增建，除了提供重要機組遮蔽功能外，還可放置油桶隨時補充油料，維持連續抽水不間斷。

水利局表示，平日落實保養抽水機組設備，就能面對颱風豪雨所帶來的各種考驗，另外也能夠延長機組壽命，節省零件汰舊換新的成本，未來也將持續投入經費「蓋房子」，增設易淹水地區的抽水機房。

(中時 )