為了治水需求，台南市政府在溪北地區設置不少移動式抽水機，但長久下來容易因日曬雨淋影響功能，尤其是沿海地區，受到帶有鹽份的海水及海風侵蝕，故障機率較高，南市府水利局盤點14處移動式抽水機站點，花費600萬元搭建機房，讓抽水機「住房子」，日前全數完工，在遮風蔽雨下，可望延長抽水機壽命，降低故障機率及維修支出。
南市府水利局指出，每年秋冬枯水期就是進行治水工程的好時機，台南市長黃偉哲指示針對溪北易淹水地區，全力增建抽水機房，在5月汛期到來前做好部署，讓移動式抽水機組在雨季及汛期間發揮功能。
水利局水利新建工程科提到，溪北地區不少移動式抽水機組因日曬雨淋，影響抽水功能，部分布設於沿海地區，因長時間抽取海水及受到海風吹拂，抽水機組容易鏽蝕損壞，因此籌措600萬元，辦理包括學甲、下營等14處抽水機房增建，除了提供重要機組遮蔽功能外，還可放置油桶隨時補充油料，維持連續抽水不間斷。
水利局表示，平日落實保養抽水機組設備，就能面對颱風豪雨所帶來的各種考驗，另外也能夠延長機組壽命，節省零件汰舊換新的成本，未來也將持續投入經費「蓋房子」，增設易淹水地區的抽水機房。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。