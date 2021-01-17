民進黨桃園市議員王浩宇16日遭8.4萬張同意罷免票下架，而罷免案通過後，也陸續登上新加坡《聯合早報》、馬來西亞老牌報紙《中國報》等媒體。其中《聯合早報》報導引述藍營回應指出，民意已警告執政黨，若持續招降納叛、濫竽充數，低估民意反撲，選民必將給予當頭棒喝。

新加坡南華早報報導。(圖/翻攝自 新加坡南華早報)

《聯合早報》17日報導，王浩宇成為臺灣史上首名被罷免的六都市議員，指出他過去包括褻瀆宗教、嘲諷原住民和誣指台灣政黨時代力量黨工擁毒，加上言行充滿爭議，更曾批「民進黨真多敗類」，卻在去年大選後加入民進黨，引起惡評如潮。

報導引述國民兩黨的說法，提及國民黨人回應指出，「此次罷免民意警告執政黨，若持續招降納叛、濫竽充數，低估民意的反撲，選民必將給予當頭棒喝」。此外，也提及民進黨前立委、文化大學國企系副教授郭正亮說法指出，國民黨這次展現出色的地方動員能力，催出許多眷村票，也激勵國民黨推動接下來的罷免案、萊豬公投，甚至針對支援萊豬的立委展開罷免案。

馬來西亞中文媒體「中國報（Chinapress）」及香港大報《明報》也以「王浩宇成台灣首位 被罷免直轄市議員」、「民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過」為題，報導王浩宇遭罷免相關事件。

網友也紛紛留言回應，「這個早就要罷免了，報應」、「恭喜當選選民，從此升官發財」。

(中時新聞網)