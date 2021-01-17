張惠妹（阿妹）去年跨年夜在台東海濱公園舉辦演唱會，湧進逾7萬人朝聖，精采演出更是備受肯定，不過現在卻傳出張惠妹有意轉戰政壇，競選平地原住民立委的消息，而張惠妹經紀人也針對此事做出回應。

一名網友在臉書社團《就是礙台東》PO文指出，「可靠消息透露，卑南族籍的張惠妹有意轉換舞台，擴大服務範圍，競選平地原住民立委」，並指出這個消息並非平地一聲雷，認為張惠妹在台東舉辦免費演唱時就已露出端倪。該網友指出，張惠妹跨年晚會吸引的人潮，為所有台灣地區跨年晚會人數最多一場，這也讓有意勸進張惠妺轉進政壇的人吃了定心丸。

對此，張惠妹經紀人回應，認為這樣的爆料實在是「太有創意了！」，同時也強調張惠妹會在音樂上全力以赴，但絕不可能轉戰政壇，更開玩笑表示，「在台東跨年晚會那麼壯觀的場面，絕對不會是造勢晚會。」

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(中時新聞網)