農委會主委陳吉仲（前右四）到雲林促銷茂谷柑，拓展國內外市場。（張朝欣攝）

農委會主委陳吉仲17日到雲林縣斗六市，與農民、合作農場促銷茂谷柑，共同見證22公噸茂谷柑裝箱外銷加拿大，強調外銷情況愈好，國內價格也相對會好，未來將努力達成外銷1成的目標，並持續在國內舉辦各種促銷活動。

陳吉仲17日在立委劉建國等人陪同下，前往斗六市嘉東合作農場參加「茂谷柑外銷記者會」，同時推銷茂谷柑禮盒，表示茂谷柑至少可存放1個月，再不到1個月就是農曆春節，希望國人踴躍採購。

陳吉仲說，去年1整年疫情對全球貿易造成影響，台灣的水果除了到對岸有稍微受影響，外銷美國、日本、新加坡都大幅度成長，目前的政策是不管疫情如何，農委會一定會想盡辦法讓台灣優質農產品外銷到全世界。

陳吉仲指出，國內茂谷柑種植面積約1800公頃，產量約3萬公噸，其中有3成在雲林古坑與斗六，只要外銷好，內銷價格就會好，農民便可增加收入，所以會想辦法維持外銷占產量的1成，至於因疫情導致外銷運費增加，農委會一定會幫忙補助。

劉建國表示，雲林茂谷柑今年品質非常好，皮薄汁多、營養豐富、幫助消化、去油解膩，外型圓滿紅潤討喜，是春節送禮首選、拜拜必備，他與農委會已媒合國內企業採購2000箱茂谷柑，後續絕對會超過好幾萬箱。

農民說雲林茂谷柑去年因產量過剩價格大跌，今年產量減少價格回穩，雲林縣政府與雲林縣農會16、17日北上台北花博農民市集促銷，17日農委會也來雲林促銷，希望中央與地方政府合力，讓茂谷柑銷售開紅盤。

(中時 )