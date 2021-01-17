富邦悍將春訓今(17)日首度開放球迷入場，吸引超過千名來自全台各地的球迷湧入嘉義市立棒球場觀看悍將球員練習。今上午11點前就有球迷陸續在場外排隊並填寫防疫聲明書，在工作人員測量額溫及消毒雙手後即魚貫入場觀看悍將球員練習。

球員們今天上午自八點半起就開始在球場內進行分組練習，內野手在守備教練鄭兆行的指導下開始內野接球訓練；鍾承祐教練則是負責外野手的飛球守備訓練；投手群在場邊做簡單暖身後進行傳球練習，陳仕朋、陳鴻文、林柏佑等投手今天也進牛棚模擬實戰投球，下午則進行分站打擊訓練與體能課表，進場的球迷都能近距離觀看球員們訓練。

富邦悍將今年首次移師嘉義市立棒球場進行春訓，球團也特別結合球隊行程與城市行銷，在1/16(六)舉辦「悍將抵嘉球員見面會」，安排林宥穎、高國輝、張冠廷、林威廷、辛元旭、游霆崴、王詩聰、林羿豪等八位球員出席與球迷互動簽名，並與KKDAY合作推出結合林聰明砂鍋魚頭快速通關套餐、知名飲品御香屋特製飲料，以及悍將球星的見面簽名會與春訓限定紀念帽T贈品的套裝行程，悍將商品車也在這周末首次於嘉義市立棒球場駐點開賣。

富邦悍將期望透過春訓移師嘉義市，進而為這座具有豐富棒球歷史的城市吸引更多球迷入場，並將於1/24(日)再次開放球迷入場觀看訓練，二月份也將安排自辦練習賽並再免費開放球迷入場觀賽，更多活動內容請鎖定富邦悍將官方粉絲專頁。

富邦悍將春訓首次開放觀看，悍將商品車也同步駐點開賣。（富邦悍將提供）

(中時 )