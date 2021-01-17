北部某醫院再新增1名醫師確診新冠肺炎，蔡英文總統今天貼出寫給醫護人員，她說，這兩天，這家醫院增加了兩起確診案例。但現在不是氣餒的時候，呼籲大家持續幫醫護人員加油打氣，並做好防疫。「病毒再厲害，也比不過人心的團結」。

蔡英文在臉書表示，幾天前，她寫了封信給出現醫生確診案例的醫院，謝謝醫院全體同仁的辛苦和勇敢。她知道他們在事發第一時間就被召回，採檢、消毒、應變、分流。為了不讓病毒擴散，很多人忙到整夜都沒有闔眼。

這兩天，這家醫院增加了兩起確診案例。但蔡英文強調，現在不是氣餒的時候，「我要請大家持續幫醫護人員加油打氣，更要記得：做好防疫，就是對醫護人員最大的支持！我們都要落實防疫措施，切勿鬆懈」。

她也把這封信，分享給在全國各地的防疫最前線，為國人奉獻的醫護人員和醫院夥伴們。並請大家幫她分享給你認識醫護人員。

蔡英文在信中首先代表所有國人說一聲謝謝。她說，過去一年來，她知道同仁們都承受很大的壓力，為了防疫和治療，夜以繼日投入最前線，給病患最好的照顧。

最近，因為院內有同事受到感染，引發了許多討論。雖然主流民意都支持醫護人員，但她能夠理解在奮戰的同時，卻看到少數不理性的聲音被放大，大家心裡難免會覺得委屈。

她要請醫護人員，千萬不要因此喪志。「我相信大多數的台灣人民，都能夠理解，所有站在第一線對抗病毒的醫護人員，都是憑著良心和尊嚴，以病人健康為首要顧念的防疫英雄」。

她說，正是因為你們承受了高度的壓力和風險，今天兩千三百萬人才能生活如常。「各位的努力，全國人民都看在眼裡，也把感謝放在心上」。正如同過去幾天，慰問的信件、物資，如同寒冬中的暖陽陸續送達，這也是台灣人民最溫暖的一面。

蔡英文強調，病毒再厲害，也比不過人心的團結。過去一年謝謝有你們擋住疫情，未來的台灣，也需要大家攜手團結，一起度過重重挑戰。「謹以這封信，表達我，以及所有台灣人民，對各位的敬意與謝意。大家辛苦了，請珍重身體，祝福大家平安健康，謝謝！」

(中時 )