南投家扶中心成立51年，服務弱勢家庭及兒少不間斷，為感謝扶幼委員與志工們的付出，17日舉行扶幼委員、志工聯合交接及感恩餐會，互相交流與聯誼，在這個「愛的傳承日」，也期許社會各界共襄盛舉，加入扶幼的行列。

南投家扶中心主任魏季李表示，家扶從早期貧困家庭扶助，迄今兒童寄養、受虐兒童保護等服務方案，除了專職工作人員的努力，更重要的是有一群默默為家扶付出時間、心力的志工、委員們，使得家扶持續不斷為兒童及家庭提供適切、及時的服務。

南投家扶中心的後援團體，包括扶幼委員會、展愛服務隊、溫媽媽愛家服務隊、家扶之友會等，集結各行業的菁英、熱心及愛心人士，不但是無給職，還得出錢出力、幫忙連結資源、構思如何開拓資源等，目前共有400多位扶幼委員及志工夥伴鼎力相挺，讓扶幼業務穩定推展，並得到社會各界肯定。

魏季李並帶領社工師們，合唱《讓我說聲謝謝你》，感謝無私奉獻於扶幼工作的全體夥伴，讓愛能永續流傳不間斷，更邀請熱心的民眾，一起加入扶幼行列，為弱勢家庭和孩子們一起奉獻愛心，讓孩子們翻轉人生，有意參與扶幼的社會各界人士及團體，可逕與南投家扶中心聯繫。

(中時 )