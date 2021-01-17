美國新科副總統賀錦麗（Kamala Harris）的助理說，將在下周三舉行的美國正副總統就職典禮中，賀錦麗的宣誓禮將是由最高法院大法官索妮雅·索托馬悠爾（Sonia Sotomayor）主持。美國第1位女性副總統由1位女性大法官來監督就職，頗有女性平權與種族平權的重要意義。

美國最高法院大法官索妮雅·索托馬悠爾（Sonia Sotomayor）是第一位西班牙裔、第三位女性大法官，。(圖/美聯社)

CNN報導，賀錦麗將成為美國歷史上第一位女性、具黑人與南亞血統的副總統，並且將由美國最高法院歷史上第一位西班牙裔、第三位女性大法官來主持就職，是美國目前族群衝突的不好氣氛，可以視為進步與化解衝突的標誌。索托馬約爾是歐巴馬總統時期提名進入高等法院，自2009年起就任職。

賀錦麗的助理說，副總統將會使用兩本聖經宣誓就職；一本是賀錦麗在家鄉的鄰居老長輩-蕾嘉納·謝爾頓(Regina Shelton)，另一本是索爾古德·馬歇爾(Thurgood Marshall)的聖經，他是第1位在最高法院任職的非洲裔美國人。

賀錦麗將謝爾頓視為她的「第2位母親」，當賀錦麗小時候，放學與妹妹瑪雅（Maya）回家時，因為母親Shyamala Gopalan仍在醫學中心工作(從事乳腺癌研究)，因此放學後經常去謝爾頓的家，這樣的童年經歷使賀錦麗感謝多年，她認為自己日後有成就，真的是受了謝爾頓很多照顧。在賀錦麗擔任加州司法部長與參議員時，都是拿著謝爾頓的聖經宣誓就職。

賀錦麗曾在雜誌專欄文章中寫道：「在辦公室忙碌與政治工作期間，我總是隨身攜帶謝爾頓夫人的聖經，沒有她，我不會成為今天的參議員。」

另一位對賀錦麗人生有重要影響的就是馬歇爾，形容他是「我的童年英雄」。賀錦麗在7月發表的Twitter自拍照片中說：「瑟古德·馬歇爾和他所做的工作是重要的，他正是我想成為律師的主要原因之一。在我心目中，瑟古德是一名勇士-法庭上的勇士。」

美國新總統喬·拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Harris）將在1月20日宣示就職，因為防止騷亂與疫情關係，儀式規模大幅縮減規，就職將於美國國會大廈西側進行。

(中時新聞網)