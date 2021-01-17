竹山茶鄉，可以體驗採茶樂趣。（南投縣文化局提供／廖志晃南投傳真）

因防疫邊境封鎖，國內旅遊深入社區及部落，更能體驗在地風情與產業，與濃濃的人情味！竹山鎮延正社區「江西林『茶人』一日生活體驗」、信義鄉羅娜社區「農的布能不要的BUNUN文化體驗營」，都是深度旅遊首選。

南投縣文化局長林榮森指出，竹山鎮延正社區種茶及製茶歷史悠久，並設有茶葉產銷特區及茶文化館，透過社區營造，辦理製茶人的一日生活遊程，從信仰、茶園管理、採茶及製茶過程中，帶領大家了解如何識茶、品茶，體驗「茶人」文化。

體驗行程由專人解說茶園管理、茶種及示範如何採茶，在翠綠茶園體驗採茶樂趣，以及手工揉茶，了解茶菁到茶葉製程及發酵變化；並由茶藝師分享茶席布置、茶具功用，及如何泡出一壺好茶。

林榮森說，信義鄉羅娜村是典型布農族部落，透過社區營造計畫辦理文化體驗，部落巡禮沿途介紹社區產業、重要建物與景點，站在駱駝山上，俯瞰社區全景、羅娜天主堂，感受原鄉氛圍。

羅娜玉山團表演的傳統舞蹈，由社區耆老登場，展現道地原鄉文化的力與美，還可和耆老以杵木敲擊杵樂；布農族人擁有狩獵及陷阱製作的高手，由族人示範如何利用自然材料完成陷阱，並透過遊戲設計，讓大家體驗布農童玩、射箭，與狩獵的技巧和樂趣。

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