屏東竹田無人機飛行場17日啟用，屏東縣長潘孟安（左二）已取得遙控無人機學習操作證，在教練陪同下操作農噴無人機升空。（潘建志攝）

屏東竹田無人機飛行場17日啟用，專業飛手們輪番上場露一手特技花式表演。（潘建志攝）

屏東竹田無人機飛行場17日啟用，專業飛手們輪番上場露一手特技花式表演。（潘建志攝）

全台第一座公有遙控無人機考場兼休閒飛行場，11日在屏東竹田鄉東港溪畔啟用，機友們帶著近百架無人機到場慶祝，並進行遙控無人機特技花式表演，炒熱氣氛。機友們稱讚，竹田飛行場空曠好飛又能欣賞山水美景，是全台最棒的場地。

竹田遙控無人機飛行場是綜合性場地，可供休閒飛行及專業證照考訓，只要是符合民航局規範25公斤以下級別的無人機，包括無人飛機（定翼機）、無人多旋翼機、無人直升機都適用。

場地面積1萬1960平方公尺，設置長200公尺、寬15公尺的定翼機跑道，及長40公尺、寬30公尺的多旋翼機場地。啟用前除了機友們進行試飛。

飛過的機友們都稱讚，場地四周空曠無障礙物，風也不大，很適合飛行，加上緊臨東港溪又能遠眺北大武山，能欣賞大自然山水美景，並鄰近台88線快速道路及台1線，交通非常便利，可說是全台最棒的飛行場。

啟用典禮上，專業飛手們也輪番上場露一手特技花式表演，衝場、翻轉、急升、俯衝等美技，觀眾們鼓掌歡呼不斷。屏東縣長潘孟安也在教練陪同下操作農噴無人機升空。他說，無人機能提高噴藥效率及精準度、降低農藥造成的健康危害。未來縣府會開設智慧農業學校，讓無人機更廣泛應用在農業上。

(中時 )