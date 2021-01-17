黃曉明和Angelababy（楊穎）屢傳婚變，前陣子黃曉明又在節目上和前女友李菲兒同台，頓時鬧得沸沸揚揚，Angelababy還發表聲明否認自己當年是小三的傳聞，然而黃曉明日前參加晚會，又再度和另一任前女友秦嵐同框，甚至連Angelababy前男友陳偉霆都在，讓網友忍不住直呼「這是修羅場吧」。

影音平台15日舉辦「為愛尖叫」晚會，許多一線明星都前來共襄盛舉，黃曉明卻被發現整個人瘦了一圈，對此他也解釋，是因為新片角色所以刻意減肥，現在身高177公分，體重只有約60多公斤，除此之外，大家都將焦點放在他和秦嵐、陳偉霆的奇妙組合。

秦嵐和陳偉霆在後台同桌打牌。(圖/翻攝自微博)

陳偉霆、秦嵐不僅在後台同桌打牌，黃曉明圍觀加入更是掀起熱議，由於秦嵐和黃曉明於2004年交往過，2年後疑似不歡而散，當時黃曉明還曾說「痛恨別人撒謊，這都是一種欺騙」，然而這次黃曉明卻主動上前破冰搭話，讓網友議論紛紛，「前幾天因為跟前女友李菲兒同台，被妻子大鬧一翻，導致退出節目，這才幾天又忘記啦」。

黃曉明主動上前和秦嵐打招呼。(圖/翻攝自微博)

且不只是秦嵐，同桌的陳偉霆過去也曾是Angelababy的前男友，當時女方前往日本發展，他就疑似劈腿女方好友，儘管當時Angelababy選擇力挺男友，2人最後還是分手收場，如今上演四角關係修羅場，也讓網友們都看傻了眼直虧，「主辦單位是故意的嗎」、「不愧是尖叫之夜」。

(中時新聞網)