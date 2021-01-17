「接棒未來迷你棒球賽」複賽今(17日)於台北市立大學天母校區體育館舉行，由「WHB社區棒球隊」拿下U8冠軍、「台中上楓國小」奪得U10冠軍寶座。

「接棒未來迷你棒球賽」由味全龍攜手頂新和德文教基金會，舉辦U10、U8迷你棒球共18支隊伍切磋較勁， U8晉級複賽的隊伍為「大溪社區棒球隊」、「KEEP棒球學院」、「NP鯊魚隊」、「WHB社區棒球隊」；U10為「台中向上社區聯盟」、「新北興華社區少棒隊」、「彰化縣東山國小隼隊」、「台中上楓國小」。

U8的WHB社區棒球隊，以優秀的團隊默契突破重圍，在決賽擊敗KEEP棒球學院，拿下冠軍寶座。大溪社區棒球隊雖於首場賽事落敗，但球員們的狀態漸入佳境，最後守住季軍。U10彰化縣東山國小隼隊，雖於首場賽事中被上楓國小以再見全壘打擊敗，但仍在季殿軍賽中展現訓練實力，穩拿季軍。上楓國小則氣勢如虹，即便冠亞戰分數被向上社區聯盟緊追不放，依然以精湛的守備實力和進攻氣勢最終奪下冠軍。U8、U10的冠亞軍隊伍將獲得今年味全龍主場的門票，進場為喜愛的球員加油。

擔任複賽球評的羅國禎說，今年改在室內舉行賽事，小球員們反而突破了限制，在木地板的場地更敢撲壘、玩得非常開心。「整個賽事氣氛很棒，加油、歡呼聲，讓球員更投入賽事中。」另外，許多球員的表現都很不錯，無論是打擊、跑壘、守備，皆相當優秀。

為落實創辦人魏應充的「棒球生態圈」構想，中華職棒味全龍隊攜手頂新和德文教基金會「接棒未來」公益團隊，由YYsports策畫賽事，前進台北市立大學天母校區體育館，舉辦「接棒未來迷你棒球賽」，盼帶動味全龍未來主場所在的天母社區棒球熱潮。味全龍球員吳東融、劉時豪、曾陶鎔、魏全也在現場「棒球教室」活動中，擔任教練指導小球員各項技巧。

味全龍表示，創辦人魏應充長期透過頂新和德文教基金會捐助基層棒球的球衣、球具，推動味全龍回歸中職後，進一步提出「棒球生態圈」構想，希望球隊與基金會的接棒未來公益團隊深入社區，帶動各級棒球運動熱潮。頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，魏應充創辦人自2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層科班球隊，此次希望透過迷你棒球，將對象擴及至社區及更低的年齡層。

迷你棒球為世界棒壘球總會（WBSC）近年的推廣項目之一，分為U8（8歲以下）與U10（10歲以下）兩個組別，讓5至10歲的學童在安全的環境下玩棒球，它的核心價值是「有趣即根本」（FUNdamentals），讓小朋友透過玩樂享受棒球的樂趣。

(中時 )