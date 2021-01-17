美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations, CFR）日前公佈最新報告稱，在2021年世界各地發生潛在衝突的風險預測中，首次將美中兩國在台灣問題上爆發嚴重危機列為全球潛在衝突中列為1級風險，這是該年度報告首次將台灣問題列入美中衝突風險最高級別。

《美國之音》引述該報告稱，外交關係協會發布的《2021預防優先次序調查》報告中指出，現在美國民眾注意力集中在拜登新政府將被迫應對一系列緊迫的國內危機，但美國政策制定者不應忽視出現嚴重國際衝突的風險。

該報告指出，2021年美國和中國在台灣問題上的嚴重危機首次上升為1級風險。「美中為台灣爆發危機」是在2019年首度列進報告，之後連續2年被歸類在第2級風險。不過，隨著美中對抗加劇，專家預估中國在政經層面對台加強施壓、導致美中陷入嚴重危機，因此將第2級風險升至第1級，預期今年發生概率「中等」、對美國利益造成衝擊程度「高」。

不過，報告認為，美中兩國2021年在南海爆發武裝對峙的潛在風險降低，從第1級降為第2級。這一評估結果成為該報告列出的30個潛在危機或者衝突因素中唯一發生機率降低的事件。

此外，中國和印度因有爭議的邊界軍事衝突亦被評估為2級風險，這可能反映出人們對大國之間日益增長的軍事對抗風險的高度擔憂。

報導說，另一個高可能性與高風風影響是北韓可能進一步發展核武器和彈道導彈。對此一令人擔憂的事件拜登過渡團隊幾乎沒有表態，但是北韓領導人金正恩已公 挑戰新一屆美國政府，金正恩在1月12日的北韓勞動黨第8次黨代會上宣稱「強力推進已開動的核武建設」，並稱美國是北韓「最大敵人」。

報導說，美國外交關係協會下屬的「預防行動中心（Center for Preventive Action）」從2008年起每年根據來年的預防優先次序發表報告，以預測和評估可能爆發或者升級的潛在衝突或者危機。該中心在每年秋季對數百名美國外交政策專家進行問卷調查，要求他們列出未來12個月全球30個潛在危機或衝突因素，評估它們發生的概率及對美國利益的潛在影響。風險評估表依發生概率與利益衝擊程度分為3級。

本次調查中被列為1風險的事項除美中為台灣爆發嚴重危機外，其他機率中等、衝擊嚴重的第1風險包括：伊朗和美國爆發武裝對峙、嚴重癱瘓美國關鍵基礎設施的網路攻擊、俄羅斯干預或恐嚇北大西洋公約組織（NATO）成員國以致軍事緊張升溫、恐怖攻擊造成美國本土大規模傷亡等。

(中時新聞網)