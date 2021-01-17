雲林縣麥寮鄉麥仔簝文化協會上個月在濁水溪出海口發現1隻受傷的大冠鷲，送往南投特生中心治療，其鳥喙骨骨折、口腔內有血，疑是遭風機所傷，經2星期治療仍告不治，協會呼籲設置風機應慎選位置，才能減低對生態的衝擊。
濁水溪台61線以西沿著台塑六輕工業區北堤至出海口，鳥類生態非常豐富，有各種留鳥與候鳥，包括來自西伯利亞的罕見鳥類沙丘鶴、列為國際1級瀕危鳥類東方白鸛等，也有為數可觀的黑面琵鷺與大冠鷲，吸引不少鳥友特地前往觀賞。
麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，這是濁水溪第1次發現受傷掉落地面的大冠鷲，身體無明顯外傷，但無法正常活動，研判內臟可能受損，應是外力造成，眼睛周圍爬滿螞蟻，顯示已受傷一段時間，大家趕緊把大冠鷲送往南投特生中心。
南投特生中心野生動物急救站日前在臉書上指出，大冠鷲精神沉鬱、雙眼腫脹、口腔內有血、左側鳥喙骨骨折，推測應是被發電機風扇所傷，經歷2周治療，雖然眼睛消腫了，病況卻不見起色，神經症狀愈來愈嚴重，最後仍不敵病痛摧殘，在急救站的ICU內悄然離世。
野生動物急救站臉書寫道，矗立在海邊一座座巨大風力發電機，是為了人類對電力的需求而設置，卻也可能對野生動物造成負面影響，人為活動對野生動物造成的傷害，除了透過救傷行動彌補，也要靠我們的智慧來解決文明發展與環境保護的衝突。
(中時 )
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