大陸網路巨頭騰訊旗下騰訊音樂近日宣布，和有聲書平台懶人聽書的全部股東達成最終協議。騰訊音樂將斥資人民幣27億元從閱文集團、懶人聽書管理團隊，以及其他財務投資者等股東處收購懶人聽書100％股權，該交易預計於2021年上半年完成。

新浪財經報導，懶人聽書成立於2012年，是一個提供有聲書、相聲評書、播客（podcast），以及其他電台節目的音訊平台，盈利模式包括單點付費、會員付費及廣告等。

在加入騰訊音樂後，懶人聽書將保持其獨立營運。同時，騰訊音樂也將全面對懶人聽書開放其完善的生態與資源。交易完成後，懶人聽書的有聲讀物內容庫及內容製作能力，將迅速擴充騰訊音樂的音訊內容池與內容產出。

騰訊音樂執行長彭迦信表示，懶人聽書的有機融入將幫助公司更好地符合用戶日益精細化的內容與服務需求，增強公司在該領域的品牌知名度，也將使得長音訊與音樂娛樂服務之間產生強大聯動效果，讓公司朝著打造大陸領先的音訊娛樂平台的目標加速邁進，並最終為音樂與音訊行業融合發展提供嶄新思路。

懶人聽書創辦人兼執行長宋斌指出，對於目前滲透率仍相對較低但擁有巨大潛力的大陸長音訊行業，公司與騰訊音樂擁有高度共識與一致的願景。此次加入騰訊音樂將增強公司的綜合競爭力，並幫助公司與騰訊音樂生態建立更牢固的聯繫，推動懶人聽書進入發展的全新階段。

(工商 )