據美國媒體《ESPN》報導，波士頓紅襪隊以1年457.5萬美元、大約新台幣1億2933萬元，與三壘手狄弗斯（Rafael Devers）達成協議，避免進入薪資仲裁程序。

狄弗斯現年24歲，升上大聯盟4個球季，2019年繳出打擊率3成11、全壘打32支、打點115分的驚人成績；且二壘安打54支、壘打數359，兩項都排名大聯盟之冠，技驚四座。在美聯年度MVP票選排名第12，相當厲害！

去年縮水球季狄弗斯出賽57場，打擊率2成63，全壘打11支、打點43分；打擊表現退步，仍有一定水準，但守備失誤14次卻是大聯盟三壘手最多的。而戴弗斯上個賽季的薪資原本是69萬2500美元，按照例行賽縮水的比例計算，他可拿到25萬6481美元，今年一口氣提升到457.5萬美元，也算不錯了。

紅襪球團除了與狄弗斯續約，也和左投手羅瑞格茲（Eduardo Rodriguez）達成1年830萬美元的協議。還有牛棚投手巴恩斯（Matt Barnes），他是簽1年450萬美元，加上貝瑞瑟（Ryan Brasier）、1年125萬美元，布萊斯（Austin Brice）、1年87萬美元。以及捕手普拉威基（Kevin Plawecki）、1年160萬美元，至此擁有薪資仲裁資格的球員全部續約完成。

(中時 )