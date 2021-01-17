桃園市議員王浩宇在昨(16)日的罷免投票中，遭到中壢市民正式以8萬多票的罷免票，趕出桃園市議會，而因為王浩宇再罷免前就曾以罷免團隊的相關文宣為由，表示有可能以該證據進行罷免無效的訴訟，但對此，網紅四叉貓今日在臉書分析，認為王浩宇就算正式提出罷免無效的訴訟，翻盤的機率也是極低。

四叉貓在臉書上分析王浩宇被罷免過後，全台相關罷免案的後續發展，而關於王浩宇下週是否會提出罷免無效訴訟，四叉貓認為，提出訴訟是權利，包括罷王募資踩線，還有王浩宇所聲稱的黑函事件，這些案子都可以拿來打官司，但是四叉貓認為翻盤機率極低。畢竟所謂的「黑函」，不過就是宣傳品沒印上LOGO，僅可能遭裁罰10萬元而已。

而關於其他縣市的罷免案，四叉貓指出，2月6日的高雄市議員黃捷的罷免案，國民黨陣營是否能挾著王浩宇罷免案的勝利，團結氣勢高漲的情況下，順利讓黃捷遭到罷免呢？非常值得觀察；而2月2日就是本屆立委任職滿周年，可以進行罷免連署的時間，遭到罷免團體密切關注的台中立委陳柏惟的罷免案也將在這天正式啟動，想必有很多韓粉已經迫不及待了。

8月28日的反萊豬公投必須要在三月底前蒐集滿50萬份的連署書，四叉貓指出，他對於國民黨發起的連署一向相當有信心，所以8月的公投非常有機會辦成，而這場公投是否又將成為大選的另一個前哨戰呢？非常值得繼續觀察。

(中時新聞網)