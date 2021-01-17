27歲的台裔英籍鋼琴家周善祥去年底來台，演奏莫札特鋼琴奏鳴曲全集，因歐洲疫情嚴重，打算在台灣多加停留，上周加演一場全本巴哈《郭德堡變奏曲》，開賣6小時內完售，再多加一場李斯特作品，近350張票券，在8分鐘內秒殺，諸多樂迷哀號還沒開始搶，票已先沒了，據了解，月底還會再加演一場音樂會。

周善祥自5歲開始彈琴作曲，8歲就能上台演奏全本莫札特奏鳴曲，自小以神童之姿，受樂壇矚目。特別的是，他的興趣多元，不只有音樂，擁有巴黎索邦大學數學碩士學位的他，雖然曾讀過寇蒂斯音樂院、英國皇家音樂院，但沒有任何鋼琴演奏文憑，師承鋼琴大師布蘭德爾的他，接受訪問時，總表示自己其實是個學數學的人，同時熱愛旅行，藉由演奏行程，能帶他到世界各地旅行。

上週在台北國家演奏廳演奏的《郭德堡變奏曲》，全曲共有32段變奏，一直是鋼琴名家挑戰自我的聖經，古今中外有不少經典演奏版本，去年底郎朗的錄音，更是引發樂壇一陣討論。

周善祥的《郭德堡變奏曲》，挑戰觀眾在聽覺上的舒適度，以他獨到的觀點，提供一個具有現代感的郭德堡演奏，展現巴哈音樂海納百川的氣魄，全本背譜演奏，腦力驚人，為32段變奏，填入他想像的樂曲性格。

如第22變奏，他娓娓道來，一絲不苟，第25變奏的g小調，他冷靜智性，不悲不喜，到了第28變奏，他扭動身軀演奏，坐到椅子邊緣，到了熱烈之處，狂喜之感油然而生，一路奔跑至終點最後一個變奏，觀眾們有如搭乘一趟飛行，終至安穩落地，而窗外已然是不同風景。

特別的是，在部分快速音群段落亦可聽見指甲聲敲響琴鍵的聲響，這是音樂科班學生從小到大極力避免發生的聲音，然而，周善祥在音樂狀態裡，並不為此感覺困擾，大膽犯「錯」，可謂享受音樂，盡其在我。

(中時 )