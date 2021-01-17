明（18）日起連5天，只要在星巴克Instagram限時動態新品飲料人氣投票，就有機會獲得好友分享券。（圖擷自星巴克咖啡同好會）

冷颼颼的寒冬喝杯熱咖啡，最能溫暖你我的心，星巴克買一送一限時活動，又來分享冬日難得的小確幸！明（18）日起連5天，只要在星巴克IG(包括FB）限時動態新品飲料人氣投票，就有機會獲得好友分享券，揪人開心品嘗星巴克咖啡，共享溫暖的一刻。

星巴克表示，此活動限時5天， 1/18(一)~ 1/22(五)期間，每日關注星巴克IG(包括FB）限時動態新品飲料人氣投票，即可獲取當日代碼，兌換數位飲料好友分享券乙張，分享券期限到1/24(日)。

星巴克指出，每日取得當日活動代碼後，至星巴克數位體驗網頁輸入代碼兌換數位券，代碼限當日生效。每帳號每代碼僅能兌券一次數位券。持數位優惠券至全台星巴克門市，購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。限使用乙次，飲料限當場一次領取。

星巴克提醒，有「藍色驗證勾勾」才是品牌自有官方帳號，臉書官方粉絲團名稱為星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、IG帳號為 @starbuckstw (Starbucks Taiwan 星巴克)。此活動不適用於外送外賣及預訂服務，車道服務、機場管制區內門市及台積電系列門市、洄瀾、花蓮和平、宜蘭頭城門市也不提供兌換。

(中時新聞網)