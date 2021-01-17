提到世界首富，比爾蓋茲、巴菲特或是亞馬遜創辦人貝佐斯算是眾所皆知的名人，提到世界名望家族，像是洛克菲勒家族或是福特家族，外界一定也不陌生，但世界上仍有一個相當低調的家族，曾經主宰西方金融世界長達200年，就是「羅斯柴爾德（Rothschild）家族」，據《美聯社》等通訊社報導，Rothschild家族旗下的「羅斯柴爾德集團」（Edmond de Rothschild Group）董事長，班傑明羅斯柴爾德（Benjamin de Rothschild）因心臟病去世，享年57歲。

羅斯柴爾德家族在瑞士的私人服務銀行集團董事長已經去世，享年57歲。（圖／達志／美聯社）

根據報導，羅斯柴爾德集團16日表示，班傑明羅斯柴爾德在瑞士普雷尼（Pregny）的家中，因心臟病去世。這個集團由曾經是由羅斯柴爾德家族成員，埃德蒙阿道夫羅斯柴爾德（Edmond Adolphe de Rothschild）於1953年成立，據報導，班傑明在接任董事長後，進行一連串「精簡」集團業務，不過到2019年底的「對外資訊」中，羅斯柴爾德集團仍擁有高達1730億瑞士法郎，約新台幣4.358兆元的資產。

提到羅斯柴爾德家族，在當代歐洲五大強國之外，這個家族甚至被稱為「第六帝國」，也是目前人類歷史上最有權勢的金融商業集團，如此富有的家族，創始人竟是來自貧民區，家族創始人，邁爾阿姆謝爾羅斯柴爾德(Mayer Amschel Rothschild)，沒有任何資源的他，曾在銀行待過，他發現貨幣極具收藏價值，於是創立家族第一間公司，專門從事貨幣兌換、古董和古代錢幣買賣。

邁爾有5個兒子，先後在德國、法國巴黎、奧地利維也納和義大利開辦銀行與證券等金融業務，藉此獲取各國的政治情勢和經濟情報，在19世紀時，羅斯柴爾德家族已實質握有英國、法國、德國、奧地利和義大利等歐洲主要工業國的貨幣發行權，家族勢力鼎盛時期，擁有的財富甚至等於世界總財富的一半，勢力就連歐洲當代的皇宮貴族也不敢輕易挑戰。

直到二戰爆發，這個家族元氣大傷，像是德國和奧地利的銀行分行被迫關閉、家族資產被納粹掠奪，還有部分家族成員因為是猶太裔被殺害，即便如此，家族後代仍在媒體業、酒莊、飯店業、珠寶業等產業有著非凡的成績，像是打出「鑽石恆久遠，一顆永流傳」的鑽石集團De Beers、法國五大酒莊之一的拉斐羅斯柴爾德酒莊(Château LafiteRothschild)，包括紐約時報、經濟學人等企業也被羅斯柴爾德家族掌握。

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(中時新聞網)