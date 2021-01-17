醫院群聚感染再擴大！國內今(17)再新增1本土個案，為案838確診醫師的同事，本身也是一名30多歲醫師，兩人在1月10日有接觸，一採陰性，昨案852護理師確診後，與首名染疫醫師有接觸的256名醫事人員進行二採，其中今天最新確診的案856二採呈陽性，成為國內第二例新冠肺炎確診醫師，也是被案838傳染的第三人。對此，資深媒體人李艷秋在臉書發文痛批，指揮中心不要在官威和內宣外宣的頌聲中，真的以爲自己是神了！

指揮中心今日公布國內新增1例本土確診病例(案856)，為本國籍30多歲男性，與案838為同一醫院之醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，1月11日採檢結果為陰性，因應案852確診，衛生單位於昨日陸續針對案838、839匡列之265名醫院人員進行二採，其中案856檢出陽性於今日確診；另其餘264人中，224人檢驗陰性，其餘待採檢。

李艷秋在臉書發文怒轟，事到如今，指揮中心還在「北部」某醫院，遲遲不肯透露確切地點，讓民眾人心惶惶，難道訊息公開透民真的這麼困難嗎？而且醫護明知可能會「一採陰、二採陽」，但他們卻依然正常上班、上課、購物，難道他們是在拿社區感染開玩笑嗎？

而在患者足跡公布的問題，指揮中心的雙重標準也讓李艷秋看不下去了，綠的可以、藍的不行，這根本就是荒唐！還有說好的疫苗呢？李艷秋痛批，印度現在都已經開始接種了，我們的疫苗現在到底在哪裡？

李艷秋表示，若現在資訊透明，就沒有謠言滋生的空間，越是遮遮掩掩，越容易引發社會對政府是否有弊的疑慮；台灣防疫有成績，民眾配合是最大原因，指揮中心不要在官威和內宣外宣的頌聲中，真的以爲自己是神了！

(中時新聞網)