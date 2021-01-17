基隆市政府表示，農曆年後將拆除火車站前的天橋、圓環，打造成國際級水岸休閒空間。（陳彩玲攝）

基隆市政府極力推動「市港再生標竿計畫」改造城市，行政院長蘇貞昌17日上午親自到基隆視察工程執行狀況，市長林右昌指出，農曆年後將拆除火車站前的天橋、圓環，並打造成國際級水岸休閒空間。

林右昌表示，國門廣場計畫持續進行中，沒有受疫情影響，分成東、西岸兩部分，目前東岸郵輪廣場完成發包準備動工，而西岸國門廣場預計農曆年後圍設圓環、拆除火車站前天橋，計畫斥資4.66億元打造成國際級水岸休閒空間。

林右昌指出，近日市府也在調整市公車路線，2月1日起3、4、6字頭路線發車地將改在基隆火車站南站，應對工程建設，未來城際轉運站完工後，1、2、5字頭路線公車也會調整，他說，市中心正在翻轉，很多工程如火如荼進行中，民眾未來每個月到基隆遊玩，都能看到不一樣的城市風貌。

但圓環正中心有蔣公銅像，先前屢有爭議，2017年時任自由台灣黨主席蔡丁貴曾率群眾前往抗議，並持鐵桿、鋼索企圖拉下6公尺高銅像，遭基隆地方法院依集遊法判刑，但因應建設工程，仍得遷移，外界好奇蔣公銅像未來何去何從。對此，基隆市政府發言人沈詠珮表示，目前正與桃園市政府觀旅局研商移往桃園慈湖紀念雕塑公園，仍未定案。

(中時 )