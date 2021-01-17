一名新冠肺炎超級傳播者迄今已在中國吉林省傳染102人，引發社會熱議。中國專家指出，這波大規模傳染的原因，可能是無症狀感染者的症狀不明顯，因此沒有在第一時間將傳播鏈截斷所致。

吉林省疫情防控發布會下午通報，「黑龍江省輸入無症狀感染者3」造成直接或間接傳染新冠病毒（COVID-19）人數，已增加至102人。

這名被稱為「吉林毒王」的超級傳播者，是來自黑龍江哈爾濱市呼蘭區的45歲男子。他5日在黑龍江搭火車時與另外2名無症狀感染者同車廂，12日被列為密切接觸者，在吉林經核酸檢測後呈陽性。

由於他在無症狀期間，接連在吉林通化和公主嶺兩地授課，因此傳染給眾多聽講者。

吉林超級傳播者造成的疫情不但在中國網路上引發熱議，也引起不少防疫專家重視，「為什麼會這麼嚴重？」成了不少人心中的疑問。

中國官媒健康時報今天報導引述專家指出，由於無症狀感染者的呼吸道病毒數量並不一定會比有症狀者少，但是可能因為「無症狀」而輕忽，疫情沒有在第一時間被截斷而造成大規模傳染。

報導引述北京佑安醫院感染科副主任醫師李侗曾指出，病毒感染者的傳播能力取決於本身病毒量的多寡，以及傳播傳染性飛沫的能力，「無症狀感染者的呼吸道病毒並不一定比有症狀的少。」

李侗曾表示，之所以說無症狀感染者的傳染性弱，是因為沒有咳嗽、咳痰這類症狀，因此從呼吸道排出病毒較少，但是無症狀感染者說話時也可能藉由飛沫排出病毒。

他指出，吉林疫情的超級傳播者是一名培訓講師，在無症狀期間沒有咳嗽，但是在相對密閉空間、人員聚集的情形下長時間說話，就有可能傳染多人。

報導指出，根據美國疾控中心報告，截至目前為止，全美的感染者有一半以上都是被無症狀感染者傳染，可見無症狀感染者的傳播威力也在發生改變。

報導引述美國賓夕法尼亞大學醫學院病理及實驗醫藥系研究副教授張洪濤說：「之前的病毒跟現在的病毒有可能不一樣，病毒變異有可能引起傳播率的增強。」

他強調，接種疫苗是目前最有效（降低傳播）的方式，接觸人較多的職業應該優先接種疫苗。「打疫苗後感染的可能性減少，傳播的可能性就會減少。」

(中央社)