苗栗縣大湖鄉每年生產約250公噸的莓園廢棄棚布，路旁就可見遭棄置廢棄棚布與資材。（巫靜婷攝）

苗栗大湖每年產出約250公噸草莓田廢棄棚布，回收速度遠不及生產，公所大喊吃不消，日前透過立委邀集環保署、農糧署研議解決之道，但結論卻治標不治本，鄉長胡娘妹認為，要請每位農民自購昂貴機器清理棚布增加廠商回收意願難度高，呼籲中央應向前端棚布業者徵收環保基金，補助回收業者才能治本。

大湖鄉是全台最大草莓產地，每年可產出約250公噸用於抑制田園雜草的廢棄棚布，以往有業者願意回收二次加工，但自從回收業者能從東南亞進口更便宜的塑膠廢棄物，沾有泥土、雜草的草莓棚布因為需要清理成本，漸漸被取代，沒人要的棚布被棄置路旁妨礙觀光或久置垃圾場堆成山，成為大湖難解之憂愁。

大湖鄉公所為解決每年都會上演的棚布之亂，透過立委邀集環保署、農糧署商議解決方案，環保署表示會繼續拜託回收廠商來收，農糧署也提出建議，希望大湖農民能自購每台約50萬元的棚布回收機具，先自行清理棚布上的泥土、雜草，就能增加廠商回收意願，不過公所認為這些方案僅能治標且難度高。

大湖鄉長胡娘妹指出，農民看天吃飯很辛苦，要說服他們在中央補助很少的情況下，自購昂貴機器很困難，廢棄棚布無法重複利用，最後這些清運工作還是落在清潔隊員身上，運不出的棚布目前還有80公噸堆置在垃圾場，眼看3、4月草莓季結束又將有新一批棚布進來，清都清不完。

胡娘妹認為現今社會雖重視環保，但政府無法禁止便宜又好用的塑膠製品生產，那就應該像寶特瓶一樣，向前端生產業者徵收「環保基金」，這些錢補助願意回收廢棄棚布的廠商，或是聘請專門人員、補助清潔隊專門回收，才能真正解決問題。

(中時 )