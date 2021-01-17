黃男下車後疑因未拉手煞車，大貨車倒車滑行到板城路，還轉彎撞上路邊停放的一輛汽車才停止。（翻攝）

46歲黃姓男子日前駕駛大貨車進入新北市板橋區浮洲運動公園，黃男下車後疑因未拉手煞車，大貨車倒車滑行到板城路，還轉彎撞上路邊停放的一輛汽車才停止，所幸並未有人員傷亡，詳細車禍原因待進一步調查。

據悉，黃男駕駛大貨車前往板橋區浮洲運動公園，要進行道路鋪設相關工程，黃男下車後疑因未拉起手煞車，大貨車自行往後滑行到板城路上，隨後又因為地形因素，大貨車轉彎撞上路邊停放的1輛黑色汽車。

所幸車禍事故未有人員傷亡，警方通知受害車主到派出所協調，黃男酒測值為零，警方已調閱監視器釐清車禍原因。

(中時 )