46歲黃姓男子日前駕駛大貨車進入新北市板橋區浮洲運動公園，黃男下車後疑因未拉手煞車，大貨車倒車滑行到板城路，還轉彎撞上路邊停放的一輛汽車才停止，所幸並未有人員傷亡，詳細車禍原因待進一步調查。
據悉，黃男駕駛大貨車前往板橋區浮洲運動公園，要進行道路鋪設相關工程，黃男下車後疑因未拉起手煞車，大貨車自行往後滑行到板城路上，隨後又因為地形因素，大貨車轉彎撞上路邊停放的1輛黑色汽車。
所幸車禍事故未有人員傷亡，警方通知受害車主到派出所協調，黃男酒測值為零，警方已調閱監視器釐清車禍原因。
(中時 )
46歲黃姓男子日前駕駛大貨車進入新北市板橋區浮洲運動公園，黃男下車後疑因未拉手煞車，大貨車倒車滑行到板城路，還轉彎撞上路邊停放的一輛汽車才停止，所幸並未有人員傷亡，詳細車禍原因待進一步調查。
據悉，黃男駕駛大貨車前往板橋區浮洲運動公園，要進行道路鋪設相關工程，黃男下車後疑因未拉起手煞車，大貨車自行往後滑行到板城路上，隨後又因為地形因素，大貨車轉彎撞上路邊停放的1輛黑色汽車。
所幸車禍事故未有人員傷亡，警方通知受害車主到派出所協調，黃男酒測值為零，警方已調閱監視器釐清車禍原因。
(中時 )
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